Si, l’été peut être une bonne période pour postuler et décrocher un job !

Non, en matière de recherche d’emploi, tout ne s’arrête pas en été. Au contraire, cette période peut être en fait une opportunité pour postuler et trouver un job. Et c’est ce que montre une enquête menée par Meteojob, site de recherche d’emploi : plus de 45% des personnes en recherche d'emploi, en poste ou non, pensent que les vacances d'été sont un bon moment pour postuler. 62% d'entre eux ont d'ailleurs déjà profité de la période estivale pour postuler.





Et ils n’ont pas tort : l’été est en effet une bonne période pour se faire remarquer. La vie de l’entreprise est loin de s’arrêter, les recruteurs continuent à rencontrer des candidats et à embaucher et certaines organisations lancent même des campagnes de recrutement.