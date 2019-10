Ouverture des droits chômage pour les salariés qui démissionnent : comment ça va se passer

En effet, les employeurs attiraient l’attention sur le risque financier "non négligeable", la démission étant la première cause de rupture de CDI, plus d'un million par an, d’après des chiffres avancés par Jean-Paul Charlez, président de l'Association nationale des DRH. Surtout en période de bonne conjoncture, avec un faible chômage des cadres. Dans une enquête Ifop de novembre 2018, un cadre sur trois envisageait ainsi de démissionner "pour changer de vie", dont la moitié dans les 12 mois. De quoi déstabiliser potentiellement pas mal d'entreprises.

Finalement, dans la version qui a été votée, il y a déjà un an dans la loi "Avenir professionnelle" et qui entre en oeuvre au 1er novembre, le salarié devra avoir cinq ans d'ancienneté, au sein de la même entreprise. Il devra, ensuite, avoir un projet professionnel, que cela soit de créer ou reprendre une entreprise, faire une formation longue, changer de métier. Avant de poser sa démission, il devra demander un conseil en évolution professionnelle (CEP) auprès d'un opérateur agréé et ensuite adresser à une commission paritaire de sa région (syndicats/patronat, des instances qui remplacent les Fongecif, à partir de 2020) une demande d'attestation "du caractère réel et sérieux" de son projet.

Celle-ci examinera notamment "la pertinence de la formation identifiée" et ses perspectives d'emploi ou, pour une entreprise, les "besoins de financement" et les "moyens techniques et humains" envisagés. Une fois l'attestation obtenue, le salarié aura six mois pour déposer une demande d'allocation à Pôle emploi, qui sera chargé de contrôler la mise en œuvre réelle du projet. Pour savoir si vous êtes bien concerné, et vérifier que vous avez droit à l’allocation chômage, un nouveau site a été mis en ligne : demission-reconversion.gouv.fr.