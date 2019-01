Pas-de-Calais : quand les facteurs jouent aux chefs de gare

Comme il y a moins de courriers depuis quelques années, les facteurs changent souvent de casquette. Après les visites aux personnes âgées et les examens de code de la route, ils s'improvisent désormais chefs de gare. Une expérimentation menée depuis octobre 2018 dans 19 gares TER des Hauts-de-France, dont celle de Pont-à-Vendin, dans le Pas-de-Calais. Face aux réactions sceptiques des habitants, la SNCF rassure sur la formation de ces postiers.



