Perpignan : les salariés d'un sous-traitant d’Amazon font grève, l’entreprise déménage (en douce) pendant la nuit

La veille, le jeudi, les salariés - ils sont une cinquantaine - avaient fait grève, se mobilisant contre des conditions de travail jugées "infernales", explique le site de France 3 Occitanie, qui rapporte l’histoire.

La réponse a été nette : plus d’instrument de travail. L'employeur aurait, d’après les salariés, déménagé les camions de livraison à Béziers. Deux jours de suite, vendredi et samedi, les employés, qui veulent par ailleurs saisir l'Inspection du travail, ont fait venir un huissier pour constater le déménagement de l’entreprise et leur présence. "Je pense que notre employeur veut fermer le site de Perpignan donc il a décidé de tout décharger à Béziers, et laisse les employés qui sont encore en poste sans rien. Nous ne travaillons pas, nous n’avons reçu aucun courrier, nous nous présentons là, tous les matins, devant un dépôt qui est fermé", raconte ainsi une employée.