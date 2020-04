PerriScope #12 - Restructurations, rachats, fermetures... les compagnies aériennes n'en sortiront pas indemnes

La crise du coronavirus aura t-elle raison du modèle de croissance du transport aérien ? Nous avons tous gardé à l’esprit le mouvement connu sous le nom de "Honte de voler" (Flygskam), parti d’Europe du Nord et repris par diverses voix écologistes, y compris en France. Delphine Batho, François Ruffin et quelques élus Verts avaient fait la proposition que l’avion soit substitué par le train, là où les deux moyens de transport étaient en concurrence. Pendant le confinement, le match train-avion a pris un autre tour. Tous les moyens de transport collectif ont réduit l’offre et préparent le retour de l’activité. Air France est cependant beaucoup plus exposée et beaucoup plus fragile que la SNCF.

Aujourd’hui, Air France opère environ 5% de ses vols : une vingtaine par jour essentiellement sur le marché français. Les pertes pour le transporteur français sont considérables. Les Etats français et néerlandais sont déjà venus au secours de leur pavillon national (Air France-KLM). Les aides d’Etat ont pris la forme de concours financiers. L’arme de la nationalisation, sans doute l’arme politique de dernier recours, est disponible mais elle n’a pas été actionnée. L’Etat français a abondé l’Agence des participations de l’Etat (A.P.E.) de 20 milliards d'euros pour dégainer dès que la situation l’exigera. Le moment se rapproche. Air France paiera les salaires de ses personnels en avril mais l’avenir-sans activités de vol- est incertain. A l’inverse, la SNCF bénéficie de soutiens directs et indirects de l’Etat et des collectivités. Sa dette a été reprise à hauteur de 35 milliards d'euros par l’Etat. Peu de trains circulent mais la charge capitalistique est moins lourde pour le train que pour l’avion.