Perriscope #4 - L'alphabet de sortie de crise

TRIBUNE - Quelles sont les variables à retenir pour anticiper un scénario de sortie de crise plutôt qu’un autre, notamment sur le plan économique ? L'éclairage de Pascal Perri, économiste et sur LCI avec Perriscope du lundi au vendredi.

La crise sanitaire du coronavirus et le confinement pèsent énormément sur l'économie française, qui pourrait subir cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre Mondiale, voire depuis la dépression des années 30 qui avait suivi le krach boursier de 1929. Pour sortir de cette crise, plusieurs scénarios sont envisageables. Chacun dépend de plusieurs variables. Nous vous proposons d'analyser ces variables ci-dessous.

1. Le temps

Si le mot déconfinement a été souvent prononcé ces derniers jours, c’est pour répondre à l’impatience relative des Français et pour rappeler que l’arrêt ou, au mieux, le ralentissement de l’activité pèse jour après jour un peu plus sur notre économie. Le temps de confinement est la première variable. L’économie placée sous assistance respiratoire reprendra d’autant plus vite que la période de mise à l’arrêt sera limitée.

2. Le calendrier européen de sortie de confinement

Le dirigeant de SIA Partners, Mathieu Courtecuisse, écrit pour le Cercle les Echos que "si la France reste en confinement plus longtemps que l’Allemagne, l’écart entre les deux pays se creusera de manière irréversible et insoutenable". Derrière le calendrier se joue aussi la capacité des Etats à rebondir et une forme de concurrence intra européenne face au danger. L’Allemagne ne perd pas son temps dans de veines polémiques et soutient ses entreprises à travers un programme budgétaire massif (KfW, un établissement public créée en 1947 pour reconstruire le pays après la guerre, a réorienté ses moyens pour soutenir les entreprises allemandes pendant cette période). Elle veut remettre les gaz le plus vite possible sachant que souvent les "rapides mangent les lents".

3. La géographie de l’offre

Quelle sera la mortalité économique secteur par secteur ? Nul ne peut s’avancer sur ce terrain. Certains marchés présentaient déjà des surcapacités comme la restauration ou le transport aérien. Beaucoup d’entreprises, de toutes les tailles, survivaient péniblement. La crise du coronavirus aura raison de leur résistance. Dans le secteur du voyage, les professionnels estiment que 20% de l’offre pourrait disparaître.

4. Le moral

L’économie marche à la confiance. Quelle sera l’attitude des agents économiques ? Les ménages dont le revenu aura été protégé par l’Etat auront-ils à coeur de consommer (en relançant la machine) ou seront-ils tentés d’épargner en anticipant une éventuelle rechute? Et les entreprises ? Seront-elles tentées de reconstituer leur trésorerie ou préféreront-elles investir et relancer massivement la production ? Le gouvernement assure que les impôts n’augmenteront pas. Mais les Français savent d’expérience que les dépenses publiques d’aujourd’hui sont les impôts de demain. Ils sont les champions de l’épargne (environ 15% du revenu). La crise renforce l’écureuil, ce petit animal clairvoyant qui place ses noisettes à l’abri pour les temps de disette…

5. Le regard sur la conso

Les Français ont dû modérer leur consommation pendant la période de confinement. Notre croissance française repose plus sur le marché intérieur (consommation des ménages et investissement des entreprises) que sur nos exportations (rapport de + ou - 65/35). Quelle sera l’attitude des ménages au moment du déconfinement ? L’opulence pour ceux qui le pourront, ou, à l’inverse, la frugalité ? Plus que les moyens disponibles, c’est la propension des Français à consommer qui est en jeu. L’Europe a joué un rôle de soutien indéniable aux Etats et aux banques, à travers la BCE (Banque centrale européenne), la BEI (Banque européenne d’investissement), le MES (Mécanisme européen de stabilité) et grâce enfin à une formule approchante des corona bonds (mutualisation de la dette dédiée au traitement unique de la pandémie). La France a de son coté consacré beaucoup d’argent public à la mise sous cloche de notre capacité de production et de consommation.

"Le scénario de sortie en crise en U est le plus crédible" - Pascal Perri, économiste

Dans ces conditions, le scénario de sortie de crise le plus crédible est celui représenté par la lettre U. Passons en revue les hypothèses disponibles : Scénario en V. Le rebond est immédiat. Offre et demande repartent rapidement et sans à-coup. Scénario en W. Le rebond est de courte durée, les anticipations des agents économiques sont inspirées par la peur d’une rechute. Nous repartons pour une courte durée puis les ménages renoncent à consommer et les entreprises à produire. C’est un scénario qui combine une panne de la demande et un niveau de chômage élevé. Scénario en L. La crise est longue et profonde. La récession dure et se transforme en dépression. L’activité est très ralentie. Les agents économiques ne répondent plus aux stimulations publiques. Scénario en U. Le retour de la confiance est lent et l’économie stagne assez durablement. Les agents économiques échaudés attendent pour voir. Ils recommencent à produire et à consommer une fois le danger totalement écarté. Toutes les réponses à vos questions dans notre chatbot. Posez-lui une question, il y répond ici

Pascal Perri, économiste