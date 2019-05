Personnes handicapées au travail : sont-elles laissées-pour-compte dans les entreprises ?

Il y a du positif : les 2/3 des personnes en situation de handicap en emploi jugent leur intégration professionnelle "facile ou très facile" et ce, d’autant plus qu’ils évoluent dans des grandes entreprises. Ils sont contents, motivés, et engagés ! La très grande majorité d'entre eux se sentent "intégrés comme n’importe quel collègue", reconnus pour leurs compétences et évoquent un environnement bienveillant.





De manière générale, le handicap au travail reste un sujet, non pas tabou, mais tu ou en tout cas, très peu évoqué. En effet, près d’une personne sur trois ne parle pas de son handicap au travail. Mais ce n'est pas tant par crainte des effets néfastes sur leur carrière ou leur environnement professionnel que parce qu’elles considèrent d'abord que leur handicap n’est pas un sujet d’ordre professionnel (60%).