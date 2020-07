Airbus: plus de 3.500 postes supprimés à Toulouse, selon FO

EMPLOI - La direction de l'avionneur européen a présenté ce jeudi son plan de restructuration France en comité de groupe.

Le plan social annoncé par la direction d'Airbus prévoit un peu plus de 3.500 suppressions de postes à Toulouse, dont 2.398 à la production, 980 au siège et plus de 200 dans des filiales à Toulouse, a indiqué jeudi à la presse le responsable syndical FO Jean-François Knepper. Pour la production, 386 postes sont aussi visés à Saint-Nazaire et 484 à Nantes. La filiale Stelia doit aussi perdre plusieurs centaines de postes, a précisé Jean-François Knepper, rendant compte de l'information communiquée aux syndicats par la direction du groupe, après l'annonce mardi d'un plan de suppression de quelque 15.000 dans le monde. "Aucun des sites en France n'est fermé, mais certains sont très touchés", précise-t-il. "Par exemple, sur le site de Stelia, filiale 100% Airbus, à Mérignac, ce sont 40% des effectifs qui sont supprimés."

Nous allons vers un cataclysme social - Jean-François Knepper, FO

"Nous allons vers un cataclysme social à l'automne", a mis en garde le responsable syndical, dont le syndicat est le premier de l'avionneur. "Comment l'Etat peut-il accepter autant de licenciements ?" Les syndicats vont maintenant s'asseoir à la table des négociations. "On commence lundi matin et on est parti pour quatre mois", a prévenu Jean-François Knepper, rappelant que l'objectif des syndicats, qui estiment que la crise est conjoncturelle, reste "zéro licenciements secs". Toulouse, où Airbus et ses filiales emploient près de 30.000 salariés, "est la capitale de l'aéronautique, quand l'orage arrive, Toulouse est plus mouillée que les autres" mais "ce n'est pas une raison pour justifier tout et n'importe quoi", a-t-il ajouté.

De son côté, la CFTC a donné un peu plus de détails au niveau global sur les quelque 5.000 suppressions de postes prévues par Airbus en France : "D'après les chiffres qu'on a vus, les suppressions de postes c'est deux tiers de cols blancs et un tiers de cols bleus", a affirmé à l'AFP Florent Veletchy, délégué syndical central à Airbus de la CFTC, 3e syndicat du groupe. "Tout le monde est impacté (...) c'est du jamais vu", a-t-il relevé, rappelant que pour les principaux syndicats du groupe, la ligne rouge était d'éviter "les départs contraints pour toutes les catégories", alors que la direction n'a pas exclu des licenciements secs. En France, où le groupe compte 49.000 salariés, le ministère de l'Économie et des Finances a dénoncé mardi un plan "excessif", tout comme les syndicats qui ont mis en cause une réaction à court terme, fragilisant les efforts de relance de l'avionneur une fois passée l'onde de choc sur la filière de l'épidémie de Covid. "C'est une crise grave mais conjoncturelle, on a une charge d'activité pour dix ans", a souligné Florent Veletchy, exprimant aussi une "grande inquiétude pour le bassin de l'emploi" dans la région toulousaine, avec les dégâts attendus parmi les sous-traitants d'Airbus.

