Plan social chez Air-France : pour d'autres compagnies, la situation est bien pire

84 milliards de dollars. C'est le montant total estimé des pertes pour les compagnies aérienne dans le monde à cause de la crise liée au coronavirus. Un coup de massue qui provoque des annonces de suppressions de postes en cascade. Air France - dont le chiffre d'affaires mensuel est passé de 1,4 milliard à peine 100 millions en avril - a ainsi annoncé la mise en place d'un plan stratégique qui comprendra la suppression de plusieurs milliers de postes. Les syndicats évoquent le chiffre de 8000 à 1000 postes supprimés mais celui n'est pas à ce jour, confirmé. Air France souffre-t-elle plus que ses concurrentes ?

British Airways (qui détient aussi Vueling et Iberia) a annoncé la suppression de 12 000 postes environ soit 30% de ses effectifs. De son côté la Lufthansa, en grave difficulté et aussi propriétaire de Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, a annoncé une suppression de 22 000 postes, soit 16 % de ses effectifs mondiaux. La compagnie allemande a par contre précisé vouloir éviter "dans la mesure du possible" des licenciements secs. En Europe, les compagnies britanniques Easy Jet (4500) et RyanAir (3000), la scandinave SAS (5000) et l'Islandaise Icelandair (2000) ont également suivi l'exemple des suppressions de postes.