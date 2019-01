Et si vous trouviez un emploi en allant faire vos courses ou en attendant le train ?

Il y a ceux qui proposent de traverser la rue pour trouver un emploi. Et ceux qui proposent... une borne connectée.





Cette borne est proposée par la start-up HucLink, et pourrait bien apparaître un peu partout dans votre environnement, quand vous allez faire les courses, ou même.... prendre un train. Car l’idée est, via cette borne, de proposer les offres d’emploi disponibles dans le secteur ; et surtout, de rendre le processus de recrutement simple et rapide. En bref, changer la corvée que peut être la recherche d’emploi, de refaire son CV sans forcément savoir quelles informations mettre en avant, d’éplucher les offres d’emploi correspondantes, d’attendre une réponse qui ne vient jamais...