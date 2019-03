Plus d'un chômeur sur deux a déjà accepté un emploi qui ne lui correspondait pas

Le sondage précise également que 39% ont choisi de faire des concessions sur le secteur d’activité qui ne correspondait pas à leur formation, et 37% sur le type de contrat. "C’est l’exemple typique du passage du ‘Je ne cherchais qu’un CDI’, qui est toujours perçu comme le Graal, à ‘Je suis prêt à prendre un CDD, voire des CDD de courtes durées" explique à franceinfo Vincent Godebout, délégué général de l’association SNC.





L’étude révèle également que 35% des actifs ont fait des concessions sur les conditions de travail offertes, comme les horaires, tandis que 21% d’entre eux ont accepté de revoir leurs critères sur la situation géographique de leur emploi.





Etude réalisée du 5 au 21 mars 2018 auprès de 2135 personnes d'après un échantillon représentatif de la population des actifs de 18 ans et plus, hors retraités et hors inactifs, selon la méthode des quotas, de sexe, catégories socioprofessionnelles, après stratification par régions et par catégories d'agglomération.