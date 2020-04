Plus de 200.000 personnes ont répondu à l'appel pour faire tourner la chaîne alimentaire

C’était l’objectif fixé, et il semble atteint : plus de 200.000 personnes ont répondu à l'appel national lancé pour compenser le manque de travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou de salariés dans l'agroalimentaire et la logistique. C’est ce qu’a indiqué mardi matin Didier Guillaume, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur France 2.

"Après l'appel que j'avais lancé, aujourd'hui il y a plus de 200.000 personnes qui ont répondu, et nous avons 5.000 recruteurs qui sont en train d'organiser le travail" a-t-il précisé. Les candidatures ont été recueillies via la plate-forme mobilisationemploi.gouv.fr lancée par Pole emploi.