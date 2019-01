PME ou grand groupe, ambiance au travail, relation avec leur chef... : découvrez le job idéal des salariés français

Et si on pouvait choisir ? Quels seraient les critères qui nous feraient choisir tel ou tel emploi ? PageGroup, cabinet international de recrutement et d’intérim spécialisés, a interrogé les salariés français sur leur perception du poste idéal.





Premier constat : l’entreprise à taille humaine est fortement plébiscitée. Les salariés préfèrent ainsi, à 43% les PME /TPE (moins de 250 salariés) aux grands groupes. Les raisons ? Selon eux, les petites sociétés permettent autonomie et polyvalence des missions, proposent une meilleure qualité de vie au travail, mais aussi de la souplesse et de la réactivité. À l’autre bout du spectre, ils sont 15 % à plébisciter les grands groupes (plus de 5.000 salariés), pour notamment les opportunités de formation, la possibilité de développer une réelle expertise (42 %) et des rémunérations attractives (40 %).