Contrôle des chômeurs endurci : seuls 8% des bénéficiaires de l'assurance chômage ne cherchent pas activement d'emploi

8% des demandeurs d'emploi indemnisables par l'assurance chômage ne cherchent pas activement d'emploi, contre 19% des demandeurs d'emploi non indemnisables et 15% de ceux indemnisables par la solidarité nationale. Les hommes (14%) sont plus souvent pris par la patrouille que les femmes (10%). En cohérence avec l'idée développée par une étude de l'Insee selon laquelle ce sont les cadres qui retrouvent un travail le plus rapidement, ce sont les demandeurs les moins qualifiés qui sont les plus sanctionnés : 17% des chômeurs d'un niveau inférieur au CAP et des ouvriers non qualifiés, 15% des employés non qualifiés.





Expérimentées dès 2013, les équipes de contrôle de la recherche d'emploi ont été généralisées en 2015 par Pôle emploi. Quelque 215 agents réalisent en moyenne 12.000 contrôles par mois, de manière aléatoire (42% des contrôles), au sein de populations ciblées (49%) ou sur signalements (9%). Des chiffres qui reviennent relativiser l'importance du contrôle des chômeurs dans le processus de recherche d'emploi, mais remis au goût du jour avec la publication du décret du 30 décembre 2018, qui ouvre la porte à "la précarisation rampante des chômeurs", prévient Michel Beaugas de Force ouvrière, quand Denis Gravouil, négociateur de la CGT sur ces questions, dénonce une stigmatisation des chômeurs "qu'on prend pour des fraudeurs" et une réforme qui poussera "les gens à prendre les petits boulots dégradés". Porte-parole du groupe LaRem à l'Assemblée, Aurore Bergé y a vu, elle, la preuve d'une "logique de justice" en contrepartie de l'ouverture accrue des droits au chômage.