Pour aller au travail, 70% des salariés utilisent la voiture, même dans les grandes villes

Les chiffres montrent la différence, flagrante, entre Paris et la province. Voire le fossé. Il n'y a en effet qu'à Paris (et plus globalement en petite couronne) que les salariés utilisent davantage les transports en commun (11% des Parisiens utilisent une voiture ou un camion, contre 67% les transports en commun). La pratique de la voiture redevient majoritaire dès que l'on rebascule en grande couronne.





Mais alors qu'on pourrait s'attendre à ce que dans les grandes villes de province, les transports en commun soient prépondérants, il n'en est rien. A l’exception de Lyon, malgré les volontés de promouvoir les transports doux, la voiture y reste le mode de transport principal. A noter toutefois que la pratique du vélo est très développée dans certaines localités (environ 15% à Grenoble, Strasbourg, et Bordeaux). Relation de cause à effet : l'utilisation de la voiture y est aussi moins élevée qu'ailleurs.





Et dès que l’on s’écarte des villes-centres, la part de la voiture augmente et celle des transports en commun diminue, note l’Insee. Ainsi, en province, dans les aires urbaines de plus de 400.000 habitants, la part de la voiture est de 50 % dans la commune centre. Mais elle atteint 76 % dans le reste du pôle urbain et 86 % dans la couronne. Dans les territoires faiblement urbanisés, l'utilisation des transports collectifs devient rare, et prendre sa voiture pour aller travailler est le quotidien de plus de huit salariés sur dix. Exemples extrêmes : dans le Cantal, la Creuse, la Lozère, la Vendée et le Gers, moins de 2 % des salariés ont recours aux transports en commun. Fait logique, étant donné que les réseaux y sont moins étoffés.