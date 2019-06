Pour eux, le marché est "pénurique" : le Top 5 des métiers qui manquent cruellement de candidats

C'est l'un des nouveaux métiers du numérique, explique Pipler : il est responsable des opérations liées aux bases de données. On le retrouve dans de nombreux secteurs comme la finance, la banque, la médecine ou encore le marketing. La data prenant de plus en plus d'importance dans les stratégies de développement des entreprises, ce "nouveau" profil est logiquement de plus en plus courtisé.

Nombre de profils : 1.800, dont 63% en Ile-de-France.

Ses compétences clés : maîtrise des langages de programmation (R, Python, Sql), de la machine learning (méthodes d'analyse des données), data mining (exploration, de données).

Sa formation : Paris Dauphine, Sorbonne, ESSEC.