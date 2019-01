Pour votre formation professionnelle, vous faites plus confiance à votre entreprise qu’aux politiques

Pourtant, les formations tout au long de la vie et la mobilité professionnelle semblent largement approuvées par les salariés sondés. Pour un sur trois, c’est un moyen d’acquérir de nouvelles compétences et perçu comme un facteur indispensable à la construction d’une carrière (14 %).





C’est justement pour répondre à ces points que le gouvernement a mis en place une réforme de la formation professionnelle, dont les premiers changements sont entrés en vigueur le 1er janvier dernier. Cela passe essentiellement par un compte personnel de formation (CPF) qui évolue, afin d’être plus simple et plus lisible : auparavant comptabilisé en heures, il est désormais en euro. L'éventail de formations éligibles au CPF va aussi être élargi dans les mois à venir et une application mobile permettra de payer directement des formations, sans intermédiaire. Elle sera lancée à l'automne prochain.









> Salon du travail et de la mobilité professionnelle à la Grande halle de la Villette, au 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris de 10 h à 18 h, les jeudi 17 et vendredi 18 janvier. Entrée gratuite sur inscription en ligne : www.salondutravail.fr