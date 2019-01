Pourquoi 2018 a été une année record pour la création d’entreprises, surtout des micro-entreprises

Cette année, donc, tous les types de créations d’entreprise sont en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs (+27, 5%), mais aussi les créations d’entreprises individuelles classiques (+20%) et, dans une moindre mesure, celles de sociétés (+1, 6%). Plus de deux créations sur cinq sont des demandes d’immatriculation de micro-entrepreneurs, statut qui a remplacé l’auto-entrepreneur, relève encore l’Insee.





Pourquoi cet attrait pour ce régime ? Les causes sont multiples. D’abord, sans doute, le fait qu'il soit tout simplement de plus en plus connu, et valorisé, en France, à l’ère de l’entreprenariat à tout crin. D’autant que ce statut a été assoupli ou plutôt, élargi. Ainsi, le seuil du chiffre d’affaires annuel fixé pour entrer dans la catégorie, qui pouvait être un frein au réel développement d’une activité, a été relevé. Il est passé, au 1er janvier 2018, de 82.800 euros par an à 170.000 euros pour les activités de vente de marchandise ou de denrées, et de 33.200 à 70.000 euros pour les services. L'annonce de ce relèvement des seuils avait entraîné, dès la fin 2017, une recrudescence des créations de micro-entreprise. Elle s'est poursuivie en 2018.