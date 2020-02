Pourquoi les personnes handicapées partent à la retraite plus tard que les valides

C’est un fait qui interpelle. Mais qui s’explique assez facilement. Une étude publiée jeudi par la Drees, le service statistique des ministères sociaux, montre que les personnes handicapées partent à la retraite un peu plus tard que les valides : elles liquident leurs droits à la retraite en moyenne trois à quatre mois après.

L'âge de départ, en 2018, atteignait 62,4 ans en moyenne pour les personnes handicapées, contre 62,1 ans pour les personnes sans incapacité, indique l’étude. La raison : si les personnes handicapées partent plus tard, c’est parce qu’elles ont des parcours professionnels plus hachés et mettent donc plus de temps à atteindre le nombre de trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein.