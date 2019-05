Pourquoi trouve-t-on plusieurs chiffres du chômage ?

Ainsi, dans le même temps, l'Insee évoque un chômage au plus bas depuis 10 ans, alors que le nombre de chômeurs est plus important. Double discours sur le chômage ? Non, il s'agit seulement de deux modes de calcul différents.





Le ministère du Travail comptabilise les chômeurs inscrits à Pôle Emploi, ensuite divisés en différents groupes : la catégorie A pour les chômeurs n’ayant pas travaillé du tout, les catégories B et C pour des activités partielles. De son côté, l'Insee utilise la méthode de calcul du BIT, le Bureau international du travail. Sont considérés comme chômeurs, les personnes, en âge de travailler : sans activité, disponible pour occuper un emploi dans les quinze jours et qui ont "activement" effectué une recherche d'emploi durant le mois précédent.





Pourquoi un tel écart entre les deux statistiques ? La Dares nous explique : "Un demandeur d’emploi en catégorie A ne sera pas considéré comme chômeur au sens du BIT [ndlr : donc de l'Insee] s'il n'effectue pas d’actes de recherche d’emploi autres que le seul renouvellement de son inscription. Le fait d’être inscrit à Pôle emploi n’est pas considéré comme une démarche active de recherche d’emploi au regard des critères du BIT."





Les données de l'Insee et de la Dares sont donc complémentaires et ne peuvent en aucun cas être opposées.