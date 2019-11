"Présentéisme maladie" : pourquoi les salariés respectent de moins en moins leurs arrêts de travail

Au travail, même malade ! L’enquête annuelle de Malakoff Médéric Humanis*, publiée ce jeudi, met en lumière un phénomène nouveau : les arrêts médicaux prescrits par les médecins sont de moins en moins respectés par les salariés concernés. D'après les chiffres avancés, ce sont 28% des arrêts maladie prescrits en 2019 qui n'ont pas été respectés. Une hausse de 5 points par rapport à 2018, et de 9 si l'on remonte à 2016 : 11% des arrêts ont été pris mais pas en totalité (les salariés sont revenus travailler avant la fin de l’arrêt), et 17% n’ont tout simplement pas été pris en compte. "Les arrêts de quatre à dix jours sont ceux qui sont le moins pris. Entre six et 15 jours, ils le sont plus mais souvent partiellement", précise l'enquête.

Ce "présentéisme maladie", comme on appelle ce phénomène de salariés travaillant alors qu’ils devraient être arrêtés en raison de leur état de santé physique ou mentale, est très répandu : 65% des salariés déclarent avoir déjà travaillé alors qu’ils étaient souffrants, une tendance plus marquée chez ceux ayant des responsabilités d’encadrement (72%), ou lorsque le salaire n’est pas maintenu pendant les trois premiers jours d’arrêt (69 %).