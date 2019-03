"Face au péril climatique, il y a urgence !" : et si les jeunes faisaient bouger les choses dans les entreprises ?

Prise de conscience, appel à réagir, à agir. Leur force ? Ils sont les "jeunes talents", les décideurs de demain, ceux vers qui louchent les employeurs. Un moyen donc d’avoir leur oreille. Théo, 22 ans, étudiant à Sciences Po ; Julien, 20 ans, de l’ESCP (Ecole supérieure de commerce de Paris) ; Sébastien, futur ingénieur de l'école Centrale de Lille, sont trois signataires du manifeste. Chacun, via ses racines familiales, ses lectures, a développé une conscience écolo, un vrai désir de changer les choses. "Nous sommes nés dans une époque à laquelle il est avéré que nous allons connaître des problèmes écologiques. On sait qu’on ne va pas pouvoir continuer comme ça, à la différence de nos parents", indique Julien. "C’est assez frustrant d’être totalement conscient de ce péril climatique et de savoir que notre génération va le subir de plein fouet. Mais nous n'avons pas le temps d’attendre d’être nous-mêmes à des postes de responsabilité. Donc on tire la sonnette d’alarme pour engager ces transformations le plus vite possible", ajoute-t-il.





Parce que cette prise de conscience leur paraît encore bien loin. "Nous avons le sentiment d'entrer dans un monde de l’entreprise qui n’est pas assez conscient des limites écologiques et sociales de notre modèle économique", avance Théo. "Certes, la conscience des enjeux existe, mais les actions mises en place ne sont pas à la hauteur", abonde Julien. "Ils réfléchissent avec les mêmes fonctionnements que toujours, là où l’urgence climatique imposerait de s'affranchir certaines règles". Et cette conviction passe avant tout choix de carrière. "Je suis prêt à aller chez un concurrent qui paie moins, mais qui serait dans une démarche proactive d’amélioration environnementale", affirme Julien. Idem pour Sébastien. "Je n’ai pas envie d’être dans une entreprise qui ne fait rien ou qui se cache derrière une belle communication", souligne-t-il. "J’ai envie de travailler là où ma voix va compter, et où je vais pouvoir avoir un impact positif sur ces questions environnementales".