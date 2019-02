Emplois "verts" ou "verdissants" : ces métiers qui évoluent ou qui se créent grâce au développement durable

"Autre nouveauté : celle liée aux postes de management et à l'accompagnement au changement afin d’aider l’entreprise dans sa mutation", note David Ascher. De plus en plus de grandes entreprises créent notamment des départements spécialisés dirigés par un "directeur du développement durable". Sa mission : réfléchir à la stratégie de la société sur le sujet et faire progresser les aspects environnementaux, éthiques, sociaux et de gouvernance à tous les niveaux de la structure. "Il s'agit souvent d'un poste de haute direction, avec des personnes faisant partie du conseil d’administration", note David Ascher.





Sur le plan de la formation et des débouchés, "c'est beaucoup plus flou et les gens sont assez peu nombreux à être concernés". Ces postes sont d'ailleurs souvent pourvus via une promotion interne et rarement attribués à des jeunes sortis tout frais émoulus de leur école. C'est par exemple le cas du "responsable environnement", qui diffuse la bonne parole environnementale en interne et s’assure que l’entreprise soit bien en conformité avec la réglementation.