Prud’hommes, référendum, délégués du personnel... Les entreprises ont du mal à s’emparer des réformes du Code du Travail

Là aussi, le sujet avait fait parler. Et avait même suscité l’opposition des syndicats. L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité aux employeurs de soumettre des projets d’accords à ratifier à l’ensemble des salariés, en l’absence de délégué syndical, aux entreprises de moins de 11 salariés, ainsi qu’aux entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues d’élu.





Un an plus tard, environ 500 accords ratifiés par référendum au sein d’entreprises de 1 à 20 salariés ont été repérés. Dans leur très grande majorité, ils abordent des questions relatives au temps de travail. Les secteurs d’activités diffèrent quelque peu entre les TPE (moins de 11 salariés) et les entreprises de 11 à 20 salariés. Chez les TPE, qui concentrent à elles seules 400 décisions, le commerce est le plus fréquemment concerné (15% des cas), puis les sociétés de holdings et les activités des sièges sociaux (9 %), les associations (8 %) et les activités de conseil (7 %). Chez les sociétés de plus de 11 salariés, le commerce reste dominant (15 %), suivi du conseil (10 %), de l’industrie (7 %), de la construction (7 %) et des activités des holdings et des sièges (6 %).