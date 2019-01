Qu’est-ce qui nous rend malheureux au travail ? Ce que les services RH devraient savoir au sujet de leurs collaborateurs

Pas loin de trois collaborateurs sur quatre avouent ne pas avoir voulu se rendre au travail au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Il y a une grande différence entre quelqu’un qui prétend être malade deux ou trois fois par an et quelqu’un de réellement désengagé. Mais le plus inquiétant est qu’une personne sur dix ne veut pas se rendre au travail plusieurs fois dans la même semaine.





> L’enseignement pour les RH : "Les personnes que vous devez absolument identifier sont celles qui prennent plusieurs de ces faux congés maladie tout au long de l’année et qui émettent par ailleurs d’autres signaux forts indiquant leur désengagement (notamment une productivité ou des contributions réduites)", souligne le document. "Ces personnes sont celles qui représentent un réel risque de départ pour votre entreprise. Et si vous ne pouvez pas les identifier, ainsi que les causes de leur insatisfaction, vous ne pourrez rien faire pour les retenir sur le long terme ou pour faire en sorte qu’elles restent productives." L’un des indicateurs les plus éloquents de ce désengagement est d'ailleurs le manque de satisfaction par rapport à la rétribution financière.