Qualité de vie, éducation : la France attire de plus en plus les expatriés (mais tout n’est pas rose )

Pendant longtemps, elle n’a pas eu la cote, détrônée par des destinations peut-être plus exotiques. Mais la France est peut-être en train d'effectuer sa remontée : un sondage de HSBC Expat et Yougov indique que notre pays attire en effet de plus en plus les expatriés. L’étude se penche ainsi sur leurs perceptions à travers le monde, via trois aspects : la vie professionnelle et les finances ; la qualité de vie et l'immersion culturelle ; la vie de famille et l'éducation des enfants.





Mais attention, pas question pour autant de sortir le "cocorico" trop rapidement : dans les faits, c’est toujours Singapour, qui pour la 4e année, conserve la première place, celle du pays le plus prisé pour s’expatrier. Ses atouts ? La qualité de vie, les opportunités professionnelles, la stabilité économique ou encore la conjoncture économique, citent les sondés, dans ce document repris par le Figaro ce jeudi. Des atouts qui font que la ville-Etat est privilégiée par 56% des expatriés interrogés. Elle est suivie par la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, le Canada et Bahreïn.