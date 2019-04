Quand les Suisses recrutent à la baguette

La vallée de l'Arve est reconnue dans le monde entier pour le décolletage, la fabrication de pièce destinée notamment au domaine aéronautique et automobile. Depuis un mois, une publicité invite les diplômés français à faire carrière en Suisse. Que vous soyez titulaire d'un bac pro d'un CAP ou d'un BTS, des emplois sont à pourvoir. Du côté tricolore, on dénonce une concurrence déloyale.



