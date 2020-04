Quatre milliards d’aides pour les startups : qui "représentent aujourd’hui 25% des créations d’emploi”

Paul-François Fournier : Cette crise a un impact massif sur toute l’économie, et le plan d’aide lancé par le gouvernement avec Bpifrance concerne bien l’ensemble des entreprises petites et grandes, l’ambition c’est vraiment d’aider tous les entrepreneurs avec le concours des banques. Mais en fait, on est partis d’un constat: ces startups, tout ce que l’on appelle aujourd’hui la French Tech est jusque-là dans une dynamique de croissance très importante, leur nombre a triplé en cinq ans et elles ont désormais un véritable impact économique. On estime par exemple que 25% des créations d’emploi sont aujourd’hui liées à cet écosystème. L’objectif du plan, c’est donc de préserver cette dynamique, qui impacte aussi de nombreux sujets d’avenir pour la société toute entière.

Dans les 300 milliards d'aides directes ou indirectes dirigées vers les entreprises pour passer la crise du Covid-19, l'Etat et Bpifrance ont mis de côté quatre milliards d'euros environ pour aider les startups de la French Tech. Des entreprises dont la jeunesse est à la fois un atout et une vulnérabilité face à la crise, celle de l'épidémie, mais aussi la crise économique qui s'annonce. Une startup, ce n'est pas une PME comme les autres ? LCI.fr est allé chercher les réponses de Paul-François Fournier, celui qui chez Bpifrance détient les clés du financement de l'innovation.

LCI : Les startups sont-elles plus fragiles face à la crise ?

Paul-François Fournier : La force des startups, c’est qu'elles sont très agiles et très digitales, donc leur capacité à s’adapter est plus forte, du fait de leur jeunesse. Ça c’est le côté positif... le côté plus négatif c’est que leur modèle économique est plus fragile, elles investissent sur le futur, et vont donc perdre de l’argent au moins pendant un temps. Elles ont une plus longue période de développement et de mise sur le marché, soit pour créer leurs produits, soit pour gagner des parts de marché.

Face à cette réalité, l’esprit du plan, c’est d'abord de faire en sorte que ces entreprises aient le maximum de cash à court terme pour passer la crise, et faire en sorte qu’elles aient du temps pour s’adapter. De ce côté-là, on va payer dès aujourd’hui le Crédit Impôt Recherche qui aurait normalement été payé en fin d’année, soit 1,5 milliard d’euros environ. Elles peuvent aussi décaler le paiement de toutes leurs mensualités habituelles, pendant six mois.