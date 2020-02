Que cache le "halo du chômage", cet indicateur qui, lui, continue d'augmenter ?

"Le halo autour du chômage est constitué d'inactifs n'étant pas au chômage au sens du Bureau international du travail, mais dans une situation qui s'en approche", détaille l'Insee. D’après les calculs de l'organisme de statistiques, cela concerne aujourd’hui 1,7 million de personnes. Leur nombre a augmenté de 59.000 entre les troisième et quatrième trimestres 2019. Ainsi, la part du halo dans la population des 15-64 ans augmente de 0,1 point sur le trimestre (+ 0,2 point sur un an), à 4%, son plus haut niveau depuis 2003…

De quoi relativiser un peu les bons chiffres du chômage, qui a par ailleurs nettement baissé en 2019, de 0,7 point, pour s'établir à 8,1% à la fin de l'année, dans la continuité d’un mouvement observé depuis 2016. Cette baisse serait à mettre au compte non seulement d’une forte création d’emplois, mais aussi d’une moindre progression de la population active.

Mais alors, que recouvre précisément ce "halo autour du chômage" ? Il est constitué, explique l’Insee sur son site, de personnes qui souhaitent travailler mais ne sont pas comptabilisées comme chômeurs selon la définition du Bureau international du travail. Celle-ci est en effet très restrictive et exclut potentiellement beaucoup de gens : pour être comptabilisé dans les chômeurs, il faut d’abord être disponible dans les deux semaines pour reprendre un emploi. Une personne qui souhaite reprendre une activité dans trois semaines est donc classée comme "inactive" et non au chômage. Il faut aussi que cette personne, âgée de plus de 15 ans, n’ait pas travaillé la semaine de référence de l’enquête. Il faut, enfin, qu’elle recherche activement un emploi.