Quel travail dans 20 ans ? Les Français fatalistes et résignés sur l'évolution de leur métier

Symptomatiques de l’"uberisation" de leur monde, les signes de précarité se multiplient dans les ressentis : les sondés sont en effet près de deux sur trois à penser que la sécurité de l’emploi sera plus difficilement accessible dans 20 ans qu’aujourd’hui. Ils se montrent aussi réalistes, en considérant (à 65%) que les formes d’emploi plus précaires vont augmenter dans le futur.





Et en matière d’inégalité au travail, les choses ne sont pas forcément plus roses : aujourd’hui, les inégalités liées au sexe apparaissent comme les plus importantes pour expliquer les disparités salariales (48%), devant le niveau de qualification (42%). Mais dans 20 ans, les Français estiment que cet ordre se sera inversé : le niveau de qualification sera devenu le premier facteur d’inégalité salariale (44%), loin devant le sexe (27%). Un ressenti explicable par le fait que de nombreux Français pensent que les inégalités liées au sexe vont s'amoindrir dans les années à venir ; et, que d'un autre côté, de plus en plus d'actifs craignent l'impact des nouvelles technologies sur leur niveau de qualification, et notamment les plus âgés.





En conclusion, les Français sont-ils trop pessimistes ? Pas forcément, à en croire Pierre-Pascal Boulanger, président-fondateur du "Printemps de l'économie" : "Les Français se distinguent souvent par le pessimisme de leur ressenti, loin de la réalité des faits. On évoque alors leur méconnaissance en économie", estime-t-il. "Cela ne se vérifie pas quand on les sonde sur l’avenir du travail. Se basant sur leur vécu, ils font preuve d’un certain réalisme, en phase avec les études de France Stratégie, de l’OCDE."