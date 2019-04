Quelles sont les entreprises les plus attractives pour les salariés français ?

Qui recrute le plus ? Et surtout, qui attire le plus ? Après Great place to Work et son palmarès des "entreprises où il fait bon travailler", LinkedIn a publié à son tour cette semaine la quatrième édition de son classement "Top Companies". Un classement axé principalement sur les employeurs les plus attractifs de l'Hexagone.





Pour élaborer son étude, le réseau professionnel s’appuie sur ses propres données et les milliards d’actions effectuées par ses 610 millions de membres, dont 17 millions en France. Sont notamment mis en avant "les employeurs qui attirent les talents et savent fidéliser leurs salariés, en France et dans le monde entier". Fait marquant cette année : le classement est largement dominé par le secteur bancaire, avec 4 établissements dans le Top 5.