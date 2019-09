Quelles sont les start-ups préférées des candidats sur LinkedIn ?

TOP 5 - Pour la 2e année, le réseau social professionnel LinkedIn publie son classement des 25 jeunes entreprises les plus courtisées de France.

Ce sont des start-ups, françaises, qui ont le vent en poupe. Elles ont réussi à innover dans leur secteur. Et affichent une croissance rapide. Résultat : elles bousculent le marché du recrutement en attirant les meilleurs talents, désireux de se dépasser. Qui sont-elles ?

Pour la seconde année, le réseau social professionnel LinkedIn publie son classement des 25 jeunes entreprises les plus courtisées de France. Il est basé sur l’analyse des milliards d’actions effectuées par ses 18 millions de membres en France. Quatre critères ont ensuite été passés au crible : la croissance des effectifs, l’intérêt des demandeurs d’emploi pour l’entreprise, les interactions sur la plateforme avec la société et ses employés et sa capacité à attirer des talents. Pour être éligibles, les startups doivent avoir 7 ans d’existence au maximum, compter 50 salariés ou plus, être privées et indépendantes et leur siège social doit se trouver en France.

Voici le Top 5.