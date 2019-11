Quelles sont les villes qui ont créé le plus d’emplois au cours du dernier mandat municipal ?

Il ressort de ce baromètre que plusieurs municipalités en difficulté au cours de la période 2008-2014 ont réussi à renverser la vapeur. Des performances impressionnantes à mettre en perspective avec un phénomène économique local jusqu’ici passé inaperçu : les "villes banlieues" enregistrent la plus forte dynamique de création d’emplois depuis 10 ans. "À tel point qu’elles constituent désormais le 1er employeur de France", indique le cabinet, selon qui ces "résultats permettent de prendre la mesure du rôle prépondérant des élus locaux et de l’impact des politiques locales".

Alors que les municipales se profilent, quelles sont les régions les plus dynamiques, sur le plan économique ? Le cabinet de conseil en immobilier Arthur-Loyd a identifié, au travers des dernières données publiées par l'Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), les 30 villes françaises où les créations nettes d’emplois ont été les plus importantes depuis 2014.

Premier constat, les volumes de créations d’emplois depuis 2014 restent souvent liés à la taille des villes, en témoignent les chiffres de Lyon (+27 854 emplois entre 2014 et 2018), Toulouse (+17 907), ou encore, Bordeaux (+13 190). Certaines villes réussissent néanmoins l’exploit d’enregistrer des gains d’emplois supérieurs à ce que leur taille le laisserait présager : c’est notamment le cas de Nantes (+14 477), qui fait mieux que la Marseille (+9 358), pourtant trois fois plus peuplée.

Autre enseignement du baromètre : les proches périphéries des villes enregistrent la plus forte dynamique de création d’emplois depuis 2009. Les "banlieues" voient ainsi leur rôle s’affirmer dans le paysage économique français : elles affichent une croissance de +8% des effectifs salariés et concentrent près des 2/3 des créations d’emplois en France au cours des dix dernières années, soit 648 600 postes. Au total, les proches périphéries polarisent près de 8,7 millions d’emplois dans le secteur privé en France.

En revanche, dans les couronnes périurbaines françaises, donc plus loin des villes-centre, le redémarrage des créations d’emplois a été plus tardif. Ces espaces voient leurs effectifs salariés progresser de +4% depuis 2009. Dans les plus grandes métropoles régionales, la hausse est de +15%, en lien avec la forte croissance démographique et l’urbanisation de ces espaces.