Radicalisation dans les entreprises privées : comment repérer, signaler et endiguer le phénomène

JT 20H - La radicalisation religieuse est un sujet tabou dans toutes les entreprises privées. Alors comment l'identifier ? Comment signaler un comportement radicalisé ? Et surtout, que faire ? Nos explications.

Que dit tout d'abord la loi sur le sujet ? A l'intérieur d'une entreprise, certains comportements peuvent être sanctionnés, notamment la tentative de convertir un collègue à une religion ou l'apologie du terrorisme. Mais la radicalisation est malgré tout difficile à sanctionner car elle n'a tout simplement pas de définition dans le droit du travail. "Le principe du Code du travail, c'est qu'on ne discrimine pas. On ne peut donc pas sanctionner quelqu'un du fait de sa religion. En revanche, on peut sanctionner quelqu'un pour un comportement, qui découle peut-être de sa religion, et qui est contraire aux règles élémentaires de sécurité, de santé, de discipline au sein de l'entreprise", explique Maï le Prat, avocate en droit du travail.

Comment un salarié peut-il alors, en cas de doute ou suspicions de radicalisation, signaler le comportement d'un de ses collègues ? Il est tout d'abord possible de prévenir son supérieur ou les ressources humaines. Que peut ensuite faire une entreprise ? Il existe là aussi certaines procédures. "Dans un premier temps, l'entreprise prend le sujet à son compte et le transmet au manager ou la RH pour voir directement avec la personne concernée", souligne Stéphane Volant, président du club des directeurs de sécurité en entreprise. "En cas de récidive ou de quasi-certitude que se trame quelque chose d'extrêmement dangereux, la procédure s'enclenche : on appelle l'avocat, on dépose une plainte" ajoute-t-il. La justice prend alors le relais et cela devient son affaire.

