Fermeture temporaire des rayons livres et culture des grandes surfaces, les libraires se rebiffent

C'est une demi-victoire pour les 3 300 libraires de l'Hexagone qui espéraient rouvrir leur magasin. Le gouvernement a annoncé vendredi que les rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées seraient "momentanément fermés dès ce soir", par "souci d'équité entre grandes surfaces et les librairies indépendantes", qui ne sont pas autorisées à ouvrir.

Dès jeudi, le syndicat des libraires s'est mobilisé, soutenu par les jurys des prestigieux prix concours et Inter allié et une pétition a même été lancée sur Internet. En résultat, ce vendredi après-midi, une réunion téléphonique s'est tenue entre le ministre de l'Économie, Bruno Lemaire, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, les représentants de la grande distribution avec la Fnac, et le syndicat des libraires. Après d'âpres discussions, le ministre de l'Économie a tranché : fermeture des rayons livres dans les grandes surfaces pour cause de potentielle concurrence déloyale.