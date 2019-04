Reconstruction : les héritiers des bâtisseurs des cathédrales

L'Hexagone est l'un des rares pays à avoir conservé la tradition des métiers d'art. Ces métiers manuels et parfois très physiques peine pourtant à séduire. Les formations ne font pas le plein de candidat. Tous regrettent la destruction de Notre-Dame de Paris, mais espèrent que sa rénovation donnera envie aux jeunes de se diriger vers l'artisanat.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.