Reconversion professionnelle : du Parlement au parmesan, Audrey lance le site de sa "Laiterie Marseillaise"

Et dans la boutique, qui aurait déjà pu avoir de vrais murs si le local repéré cet hiver n'avait pas été soufflé in extremis par un acheteur plus offrant, toute question sera légitime et bienvenue. "On a décidé de répondre à tout" pour expliquer "les mystères de la transformation", comment "avec le même lait, on obtient parfois un saint-nectaire, parfois un comté, ou la différence entre "les pâtes molles et les croûtes fleuries".





Reparties de plus belle dans la recherche d'un lieu opportun, les associées auront mis ce contretemps à profit pour consolider encore davantage leur projet déjà bien abouti. Elles ont ainsi pu peaufiner le business plan, le statut juridique de l'entreprise, le financement, et les autres indispensables éléments stratégiques et administratifs nécessitant un colossal travail préparatoire.