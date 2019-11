Reconversion : les Français ne font pas qu'en rêver, ils sautent de plus en plus le pas

Une envie de nouveaux horizons particulièrement présente chez les jeunes de moins de 30 ans, fortement en quête de sens et en rupture avec un schéma de carrière "classique" et linéaire (66%), juste devant leurs aînés de 30-40 ans (59%), de 41-50 ans (56%) et de 50 à 59 ans (45%).

Envie de changer de métier, de voie, de vie. C’est une tendance que l’on entend depuis déjà quelques temps : le désir de reconversion professionnelle pour redonner du souffle ou un sens à un métier qui en a perdu. La dernière étude sur le sujet, réalisée auprès de 2 000 personnes par Le Groupe AEF info, , via son portail d’information www.nouvelleviepro , le confirme : les salariés sautent de plus en plus le pas.

Cependant, l'étude le rappelle : la part de ceux qui ont sauté le pas est de plus en plus importante, poussée par les réformes, les organismes, et un air du temps où se multiplient les témoignages et événements visant à rendre l’individu acteur de son parcours professionnel. Les cadres (38%) sont légèrement plus nombreux que les non-cadres (35%) à avoir passé le pas, mais les disparités sont surtout frappantes si l'on regarde le niveau de diplôme : plus les sondés sont diplômés, plus ils sont nombreux à être en cours de reconversion ou à l'avoir déjà accomplie : 52% pour les bac+6/8, contre 26% pour les personnes sans le bac, par exemple.

Les indépendants et chefs d’entreprise sont logiquement les plus nombreux (51% et 54%) à l'avoir déjà fait, et 45% des demandeurs d’emploi déclarent être en cours de reconversion. La démarche est par ailleurs plus pratiquée par les habitants des très grandes villes ou de la banlieue qu'en zone rurale.