Comment réussir un entretien d’embauche en visioconférence Thinkstock/AntonioGuillem

À DISTANCE - La pratique, qui s'est largement développée en raison de la crise sanitaire, peut rebuter certains. L'entretien d'embauche par visioconférence n'a pourtant rien d'insurmontable. Mise en scène, bonne distance, préparation... LCI a demandé leurs conseils à des professionnels du recrutement.

L'exercice est suffisamment délicat pour ne pas avoir à ajouter une difficulté. L'entretien d'embauche que vous avez décroché se déroulera depuis chez vous par Zoom, Skype ou autre programme de visioconférence. Une pratique à laquelle il va falloir vous habituer. Pandémie oblige, les recruteurs y ont en effet de plus en plus recours. Outre le respect des mesures barrière, elle permet d'être plus rapide dans le processus d'embauche. Sur le fond, cet échange par écrans interposés doit être le même que s'il se déroulait dans les locaux de votre futur employeur. Mais sur la forme, l'échange a de quoi déstabiliser les plus anxieux. En respectant les bons codes et en prenant les précautions appropriées, vous mettrez toutes les chances de votre côté.

Soyez aussi exigeant que pour un entretien classique

Bien sûr le Covid-19 pousse à avoir recours à cet échange à distance mais même avant cette période cette formule avait déjà tendance à se généraliser. "Ce n'est pas un sous-entretien d'embauche. L'échange par écrans interposés est proposé pour arranger le candidat et pour gagner en réactivité. Sur un process de recrutement de 4 à 5 entretiens, on n'exige pas des prétendants au poste qu'ils se déplacent à chaque fois, surtout s'ils habitent dans une autre région ou à l'étranger", expliquait en effet à LCI Romain Graton, directeur du cabinet de recrutement Fed Business France, sollicité à ce sujet avant la crise sanitaire. Pour donner le meilleur de soi, il est conseillé de "vivre cet entretien vidéo de la même façon qu'on le vivrait en face à face", indique de son côté le directeur d'un autre cabinet de conseil en recrutement également joint pas LCI. Mis à part le fait qu'il vous sera impossible de serrer la main de votre interlocuteur, adoptez une posture identique à celle que vous auriez eue lors d'un entretien classique. Cela peut commencer par "Bonjour Christophe, enchanté..." et se poursuivre, au fil des interactions, par la description des missions du poste, la culture de l'entreprise, vos forces, vos motivations et autres points habituellement abordés. Quant à votre tenue, enfilez celle que vous auriez portée pour une vraie rencontre.

Trouvez la bonne distance pour créer un lien avec l'interlocuteur

Dans un échange par écrans interposés, "vous n'avez pas le contact direct qui permet d'avoir un fit (c'est-à-dire de ressentir si le courant passe) avec votre interlocuteur. Il faut donc se préparer sur la forme et sur le fond pour essayer de créer un lien, moins évident que quand on se rencontre vraiment", conseille Romain Graton. Cela peut toutefois présenter un avantage pour les personnes qui appréhendent mal les entretiens classiques : "On a davantage tendance à garder ses moyens avec cette distance car le stress de la rencontre physique est moins présent" observe-t-il encore. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse : "Le danger, c'est d'être trop décontracté. Certains baissent leur garde, sont moins préparés et sont finalement trop à l'aise". Concrètement, hormis l'absence de poignée de main, la teneur de l'échange doit être classique. "Comportez-vous quasiment comme lors d'un entretien physique, avec un langage corporel forcément un peu moins affirmé qu'en face à face en raison de l'espace d'évolution bien plus réduit", recommande Romain Graton. Ayez votre CV et, si vous le souhaitez, quelques notes sous les yeux. A condition toutefois de savoir en rester détaché.

En vidéo La France des solutions : ces jeunes qui arrivent à trouver du travail en pleine crise

Choisissez un environnement sobre qui reste professionnel

Outre vos faits et gestes, les potentiels bruits autour de vous, interruptions d'un enfant, d'un chat ou d'un chien entrant inopinément dans la pièce seront scrutés. Il vous appartient donc de créer les conditions proches de celles d'un entretien classique : créneau horaire pendant lequel il n'y a personne chez vous, panneau "ne pas déranger" sur la porte au cas où, lumière la meilleure possible (évitez de vous installer dos à la fenêtre), radio et télévision éteintes. Sans oublier le cadre neutre : exit la photo-poster de vos vacances en maillot de bain en toile de fond. Ne pas rester concentré sur l'essentiel pourrait vous coûter cher. "Comme lorsque l'on passe un appel important dans la rue, avec la sirène des pompiers qui retentit, un passant pressé qui vous bouscule, le risque de perdre son calme, commettre un écart de langage ou une faute de goût est présent quand l'environnement est perturbé. Nous avons déjà écarté des candidats en bout de process de recrutement dans ce contexte même si ce n'était pas directement de leur faute", précise Romain Graton.

Et si ça coupe ? Pas de panique, vous n'êtes pas technicien

Vous n'êtes pas à l'abri des aléas techniques entraînant une perte de connexion en pleine conversation. "On ne vous en tiendra pas rigueur, d'autant que cela peut venir de votre ligne comme de celle de votre interlocuteur", relativise Romain Graton. Que cela ne vous empêche pas de tout vérifier en amont pour délivrer la meilleure prestation possible le moment venu.

Concrètement : testez la connexion la veille, vérifiez le bon fonctionnement de la webcam et du micro et n'oubliez pas de brancher votre ordinateur s'il s'agit d'un portable pour éviter d'avoir à le faire en plein milieu de l'entretien. Vous ne vous pardonneriez pas d'avoir perdu le fil de la conversation à cause d'une batterie à plat.