Recruteurs, savez-vous que vos offres d’emploi sont lues en moins de 45 secondes ?

"Pour intéresser un candidat, l’offre d’emploi doit s’adapter aux nouvelles habitudes : être lisible en quelques secondes, être attractive et d’une entreprise ayant soigné sa réputation en ligne", conclut ainsi l’étude.





Et c'est d'autant plus vrai qu’à l’ère de la toute transparence, l’entreprise, sa réputation, sa "marque employeur" pèsent de plus en plus dans le fait de postuler ou non. Une bonne "marque employeur" donne en effet une image positive et booste la lisibilité sur internet, les réseaux sociaux, le bouche à oreille et renforce le sentiment d’appartenance.