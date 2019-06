Réforme de l'assurance-chômage : "Des mesures qui ne régleront pas le problème du chômage de masse"

"Le principal problème, poursuit Lynda Lavitry, réside dans le manque de travail dans notre pays. La question des offres non pourvues sont régulièrement agitées par des responsables politiques mais, même remplies, elles ne résoudraient pas le problème du chômage de masse et le manque d'appariement entre l'offre et la demande de travail." Un constat qui conduit à poser, à nouveau, la question de la formation des chômeurs, à laquelle le gouvernement compte affecter 15 milliards d'euros et, notamment, 4.000 agents de Pôle emploi dont 1.000 recrutements. "Ça peut donner un peu d'oxygène, mais les logiques de rentabilité resteront les mêmes. Pôle emploi est dans une logique de course aux chiffres, dans l'obligation de réduire son nombre d'inscrits. Or, pour améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi, il faut pouvoir agir en profondeur, autant auprès de l'entreprise que du chômeur." Un objectif pour lequel l'exécutif, qui a tout misé sur la formation des chômeurs, sera regardé avec beaucoup de vigilance.