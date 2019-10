Réforme de l’assurance-chômage : fera-t-elle baisser le nombre de demandeurs d’emploi ?

Est-ce cette réforme va-t- faire baisser les chiffres du chômage ? Là encore, c'est l'objectif. Aujourd'hui le taux de chômage en France est de 8.5%, et en fin de mandat le gouvernement vise le chiffre de 7%, c omme rappelé jeudi matin par Muriel Pénicaud sur LCI .

Mais attention, dans les pays qui ont durci leurs conditions, on observe une baisse en trompe l'œil. C'est ce qui se passe aux Etats-Unis : le nombre de chômeurs baisse mais ça ne veut pas dire que le nombre d'emplois augmente. Car, si l'accès à l'indemnisation du chômage est durcie, certains chômeurs, découragés, ne vont même plus s'inscrire ou renouveler leurs droits. Ils renoncent et sortent des statistiques et des radars. Les chiffres du chômage vont donc chuter, mais pas toujours pour de bonnes raisons.