Emploi des seniors : ce que propose le rapport remis au gouvernement

Les études ont fait le lien entre un état de santé dégradé et le non-emploi ou la cessation précoce d'activité chez les personnes de plus de 50 ans. Le rapport est formel : il faut une action volontariste pour développer la qualité de vie au travail et maintenir en bonne santé tous les travailleurs.





Cela passe par des actions de prévention en matière d’usure professionnelle, mais aussi des investissements dans la médecine du travail qui doit être plus présente, mieux vue des salariés. Il faut aussi, plaide le rapport, plus de liens et de communication entre médecin du travail, médecin traitant et entreprise.