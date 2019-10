BOOSTE TA CARRIÈRE - Et si vous cultiviez davantage le pouvoir des petites victoires ?

#EPISODE14 - Dans ce rendez-vous désormais régulier de notre rubrique Work, François Thibault, consultant en leadership et "soft skills", propose ses conseils pour "booster" votre carrière. Aujourd'hui, il vous explique pourquoi il est important de cultiver les petites victoires.

Votre corps a un impact sur vos émotions et vice-versa. Romain, directeur commercial, lui, lance un : "Oh yes !" en serrant le point victorieusement. Chacun ses habitudes. Trouvez les vôtres. Au début, cela pourra vous paraître bizarre, j’en conviens. Mais de très sérieuses études corroborent ce que je vous dis. Fêtez vos progrès, savourez-les, aussi petits soient-ils.

Nous avons tendance à sous-estimer nos progrès et à nous focaliser sur ce que nous ne savons pas faire, ou bien encore sur nos problèmes. En voilà, un problème ! Vous pensez vraiment ne pas avoir progressé depuis 1 semaine, 1 mois, 1 an ? Saviez-vous que vous prenez 35.000 décisions par jour, dont 99,74 % de façon inconsciente et 221 rien que pour vous alimenter ? Alors, croyez-moi, vous développez constamment vos connaissances et vos compétences.

Plus vous fêterez vos victoires, plus votre confiance en vous augmentera. Plus votre estime de vous et votre audace s’élèveront.

Petite victoire = joie = confiance en soi = estime de soi = niveau d’audace. Cette habitude est simple à prendre et donne de grands résultats. Si, toutefois, sur le moment, vous ne pensez pas à fêter vos progrès, je vous invite chaque soir à prendre du recul sur votre journée et à analyser les progrès effectués.