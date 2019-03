"Remettez l'humain au cœur de votre culture d'entreprise" : cinq clés RH pour attirer (et retenir) les talents

Alors, comment fidéliser les collaborateurs sur le long terme ? Pour Fariha Shah, directrice générale de Golden Bees, une entreprise de solutions de ciblage des candidats via la publicité informatique, il faut "développer une stratégie RH pour attirer et retenir les talents" et ce, d'autant plus que "la nouvelle génération de travailleurs est exigeante".





De sujets tels que l'équilibre vie pro - vie perso, la quête du sens, le développement personnel, le bien-être au travail, la transformation des métiers ont en effet de plus en plus d'importance et ont un impact sur la satisfaction des salariés et donc sur le turnover de la société. "Vous pouvez vous différencier et améliorer votre compétitivité si vous mettez l‘humain au cœur de votre culture d'entreprise", estime Fariha Shah. Focus sur cinq de ses conseils à déployer en entreprise.