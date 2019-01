Renforcement du contrôle des chômeurs : "Cela accélère le retour à un emploi moins stable et de moins bonne qualité"

Comment expliquer qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup plus de chômeurs que d'emplois disponibles ?

Ces mesures s'inscrivent dans un référentiel vieux de 30 ans dans les politiques d'emploi, selon lesquelles une lutte efficace contre le chômage passe par la modification du comportement de la population active. Il y a l'idée que, s'il y a du chômage, c'est que les gens ne sont pas vraiment prêts à travailler, à "traverser la rue" pour prendre un emploi" ; que le droit du travail empêcherait les entreprises de recruter comme elles le souhaiteraient ; qu'augmenter le Smic serait néfaste pour l'emploi. Pour ces raisons, on renforce le contrôle des chômeurs, on envisage une dégressivité des indemnités chômage - déjà mise en place et sans effet - on réforme le code du travail, on refuse un coup de pouce au Smic, on introduit le CICE pour restaurer les marges des entreprises. Sauf que cette vision est découplée du fait que le premier déterminant de l'emploi, c'est l'activité. D'ailleurs, quand on interroge les entreprises sur ce qui les incite à recruter, c'est de savoir si leur carnet de commande est rempli.





La baisse observée du chômage ne légitime-t-elle pas ces politiques ?

Le chômage baisse, mais la crise a développé le nombre d'emplois en temps partiel, alors que les personnes concernées désiraient travailler plus. Elles n'étaient pas considérées comme chômeuses, mais occupaient des postes dégradés. De la même façon, on a constaté en France, mais surtout aux Etats-Unis, des retraits d'activité. Le très bon taux de chômage américain s'explique surtout parce que de jeunes hommes, la catégorie de population la plus active, se retiraient du marché du travail. Si les gens ne sont plus chômeurs, c'est tout simplement qu'ils n'apparaissent plus dans les statistiques. La Banque centrale européenne s'est demandé il y a un un peu plus d'un an pourquoi la reprise de l'activité ne s'accompagnait pas d'une croissance des salaires. Sa conclusion a été de dire que c'était certainement parce que le taux de chômage avait été sous-estimé : l'UE affiche un taux de chômage de 9%, mais si on regarde toutes ces formes de sous-emploi, on serait plutôt autour de 18%. Des emplois dégradés que toutes les politiques d'emploi en France, conformément à ce qu'il se passait en Europe, ont énormément développé.