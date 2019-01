Et si vous quittiez Paris ? En tout cas, les villes de province ont très, très envie de vous faire venir

"On souffre sans doute d’un déficit d’image", admet Anne-Hélène Forêt, chargée d’affaires à l’agence de développement économique du Mans métropole. "Mais il y a une vraie richesse, culturelle, des événements tous les week-ends, un maillage dynamique du territoire." La mission arpente donc les salons comme celui-ci pour vanter les charmes de la ville, mais aussi… les coups de pouce mis en place qui peuvent emporter la décision. "Nous avons par exemple mis en place une charte pour l’emploi du conjoint", développe Anne-Hélène Foret. "Quand une entreprise veut recruter un talent, le conjoint peut douter. Nous proposons donc un accompagnement personnalisé pour l’aider à trouver, lui aussi, un emploi."





A côté, Laval la discrète veut également se placer. Et si le Parisien ne vient pas à Laval, la cité mayennaise vient se présenter à lui. Et ce, au travers de lunettes 3D, pour "s’immerger dans votre nouvelle vie" et découvrir la ville, voire un futur logement. Le stand est rose, les intervenants en tablier de jardinier. Et un dossier de presse s’attaque, les yeux dans les yeux, au Parisien "qui rêve d’une vie plus sereine, plus verte, moins chère". Là aussi, est prévue une assistance aux petits oignons à qui viendrait s’installer : "Nous avons un accompagnement global à la mobilité", détaille Sabrina Pierre, chargée de mission pour "Laval économie". "Nous ciblons les offres en partant du profil des candidats, nous nous occupons aussi du conjoint, on accompagne le couple à la recherche d’un logement et pour la scolarisation."