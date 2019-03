Réunion, relecture, saisie de données… ces tâches que les salariés aimeraient déléguer aux robots

Forcément, ils ont tendance à repousser autant qu’ils le peuvent ces tâches qu’ils apprécient le moins. 29% des répondants indiquent ainsi remettre à plus tard la réalisation de ces missions. Un sur dix attend même la dernière minute pour s’en charger et 6% vont jusqu’à éviter totalement de les réaliser ! Ils préfèrent se focaliser sur les tâches à plus forte valeur ajoutée.





D'où l'intérêt bien compris de la robotisation de certaines parties de leur travail. S’il fallait, ce sont la saisie et le traitement des données qui arrivent en tête des priorités pour 17% des sondés, suivis de l’enregistrement du temps de travail (feuille de pointage par exemple) pour 14%, de la relecture de longs documents pour 14% également et de la participation à des réunions pour 11%. Logique : des tâches chronophages et qui sont parmi les moins appréciées.