"Rouvrir les restaurants, oui mais pas à n’importe quel prix" : Philippe Etchebest prudent sur la date du 15 mai

Eux proposent une date. Alors que, pour le secteur de la restauration, les détails du déconfinement restent encore très flous, 110 députés LaREM ont remis un rapport, lundi 27 avril au ministre de l’Economie Bruno Le Maire, dans lequel ils avancent une date de réouverture : le 15 mai. Une ouverture beaucoup plus tôt qu’annoncée, mais qui aurait pour but de "sauver le secteur touristique", en permettant la réouverture des établissements, mais avec "des règles strictes pour empêcher une nouvelle propagation massive du coronavirus".

Mais… est-ce faisable ? Interrogé ce mardi sur LCI, le chef étoilé Philippe Etchebest n’a pas eu de réponse définitive, s’attachant à montrer à quel point l’équation est compliquée. "Pour résumer, on a le choix entre la peste et le choléra", dit-il. "C’est compliqué. On a tous envie de rouvrir, mais bien sûr pas à n’importe quel prix. Rouvrir, mais pas au prix de la santé et du coût financier, c’est évident." Il pointe aussi ce qu’implique cette réouverture, pour le restaurateur : "Rouvrir mais avec quelle responsabilité ? Si la responsabilité des restaurateurs est engagée par rapport à leurs salariés et à leurs clients ? Cela me paraît compliqué." Sans compter les problématiques financières.

Le chef étoilé dit recevoir de nombreux messages de détresse de restaurateurs qui ont une "urgence de réouverture" : "C’est très compliqué, c’est très dur à entendre. Car oui, ouvrir mais pas n’importe comment, pas à n’importe quel prix [...] La saison est proche et arrive et des restaurants de la côte voudraient ouvrir car ils engagent beaucoup d’emplois et la survie de leur entreprise. Mais je crois qu’il faut patienter et être sûr à 100%."