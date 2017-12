Rupture conventionnelle collective : de quoi parle-t-on ?

EXPLICATIONS – Inspirée de de la rupture conventionnelle individuelle, la rupture conventionnelle collective (RCC) fait partie des ordonnances Macron réformant le Code du travail et entrera en vigueur au 1er janvier 2018. PSA Peugeot-Citroën et Pimkie pourraient ainsi être les premières entreprises à l’appliquer. Quelles sont les dispositions et les règles d’application de la RCC ? Mode d’emploi.